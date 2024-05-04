張啟楷語中評：蔡不接兩岸球或是要留給賴接

張啟楷。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月4日電（記者 鄭羿菲）針對近期兩岸關係，台灣民眾黨“立委”張啟楷接受中評社訪問表示，民進黨政府不接兩岸善意的球，或是想凸顯掌握政策主導權，不見得馬上就接球，甚至將利多做給賴清德520演說。現在美國支持以色列，引發國內大規模學生抗爭，恐怕沒那麼多時間放在台海問題，再加上大選變數大，民進黨、賴清德勢必也希望兩岸關係趕快穩下來。



中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁等17位藍委日前訪陸，於4月27日下午與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面。隨後大陸開放福建居民赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，恢復福建民眾來台團客旅遊。陸委會4月28日則發聲明回應，相關安排不符合對等開放原則。



張啟楷為台灣大學政治學系碩士，在台灣媒體圈任職37年，曾任《中國時報》記者、年代電視新聞部副總編輯，及TVBS、中天新聞台、年代新聞台、東森財經新聞台、中時新聞網等政論節目主持人。2019年5月擔任優傳媒社長、彰化縣工商發展投資策進會總幹事，2023年獲台灣民眾黨徵召為不分區“立委”名單第8名，現為民眾黨“立委”、民眾黨嘉義縣黨部主委。



張啟楷接受中評社訪問表示，陸委會說不對等，比較有趣的角度是，台灣2300萬人，而福建有3900萬人，光是福建人口就比台灣多了，不對等是指大陸放太多人過來嗎？大陸現在對台基本上是兩手策略，一手胡蘿蔔、一手棍子，而胡蘿蔔要從馬英九訪問大陸開始看起。



張啟楷說，政治面向上，從馬英九訪問大陸、“習馬二會”講中華民族、中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁訪問大陸，這是大陸對台灣在野黨的胡蘿蔔。後續也傳出前“立法院長”王金平可能訪陸，甚至國民黨主席朱立倫也可能考慮要不要訪陸，而真正最大的變數在於“立法院長”韓國瑜在休會期間要不要訪陸？

