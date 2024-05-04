台南安平小砲台　見證鴉片戰爭歷史

古蹟安平小砲台位於台南市安平區，不時有民眾到訪拍照紀念。（中評社 蔣繼平攝） 中評社台南5月4日電（記者 蔣繼平）台南素有古都美名，臨海的安平區更是充滿歷史建物風貌，古蹟“安平小砲台”就坐落在路邊的綠蔭池水上，當時還是清朝安平大港4座砲台之一，如今物換星移，當時的炮台前方的沿海，現已成為陸地，見證台江變遷與鴉片戰爭歷史。



安平小砲台位於台南市安平區，於1985年8月19日公告為古蹟，是當時因應鴉片戰爭於當地17處海口所籌設的砲台之一，為何稱呼為“小砲台”呢？是為了對比俗稱為“安平大砲台”的二鯤鯓砲台（億載金城）而來的。安平小砲台全天候免費開放，若錯過億載金城的入園時間，不妨來到安平小砲台逛逛，體驗安平的歷史之美。



根據介紹，安平小砲台建於清道光20年（西元1840年）鴉片戰爭期間，為當時台灣清軍為抵禦英軍所建設的海防措施之一，砲台組成分成主體及護城石堤兩部分，護城石堤呈狹長狀南北延伸，砲台主體擇位在水池公園旁，由花崗石砌成，北面石堤以咾咕石、三合土建築而成，留有射口且設有柵門擋水，為直轄市市定古蹟，有別於億載金城的西式近代砲台，是目前保存最完整的舊式中式砲台的後期代表作。



此處原是安平海岸重要海防設施，後因台江內海逐漸淤積而失去功能。曾經威風凜凜的砲台在此見證滄海桑田的變化，也成為遊客遙想過往的好地方。