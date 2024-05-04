林祖嘉語中評：綠要釋善意可從兩件事做起

國民黨大陸事務部主任林祖嘉接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月4日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁日前率領16位黨籍“立委”訪大陸交流，取得陸方善意回應，陸續宣布多項惠台措施。國民黨大陸事務部主任林祖嘉向中評社表示，綠營不接陸方善意的球很讓人納悶，但最關鍵的還是要看民進黨2024當選人賴清德520就職談話的態度。



林祖嘉認為，確實要綠營馬上改變對大陸的立場並不容易，但可透過兩件事來展現善意，一是盡快讓金門撞船事件完善了結；二則為宣布取消6月起的旅遊禁團令。至少有善意的累積，讓兩岸仍保有可以溝通的空間，接下來的兩岸才有解。



林祖嘉早前也曾隨國民黨副主席夏立言多次前往大陸訪問，他接受中評社訪問，談到綠營普遍對於藍委此次赴陸成果持負面看法時表示，顯然綠營沒有很明確要接大陸這個善意的球，這頗讓人納悶。



林祖嘉說，從馬英九日前二度訪陸、習馬二會，接著是傅崐萁率領藍委赴陸交流，都可以看到大陸不斷採取比較軟性的態度，甚至善意的拋出一些利多，而民進黨賴清德方面，雖然宣布由相對中性的鄭文燦擔任海基會董事長，邱垂正擔任陸委會主委，感覺上態度有比較放軟的在處理。



可是另外一方面，林祖嘉說，又看到綠營人士有很多對兩岸發出不好的言語出來，所以很難判斷賴清德目前究竟520談話會怎麼說，所以賴的態度還是很關鍵。



林祖嘉提到，但綠營現在大可透過兩件事來展現善意，一是盡快讓金門撞船事件完善了結，二則為宣布取消6月起的赴陸 觀光禁團令。他說，其實這兩件事都是很容易做得到、很小的動作，但就會讓兩岸彼此感覺到善意。