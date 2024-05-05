胡漢龑語中評：為何要聽美國的話對抗大陸？

啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑接受中評社專訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北5月5日電（記者 張穎齊）中美兩強競爭下，影響兩岸關係。啟德機械起重工程公司董事長胡漢龑接受中評社專訪表示，中美晶片戰下，美國一直惡意制裁中國大陸，還要求其他國家圍堵中國，甚至兩岸對立也有美國的因素，台灣不該這麼配合美國，兩岸都是一家人，大陸一直對台灣都非常友善，兩岸應共享繁榮經濟，千萬不能成為戰場。



胡漢龑，新竹竹北人，籍貫江蘇太倉，光復中學畢業，現任啟德機械起重工程公司董事長、無極瑤池金母天宏宮董事長。被媒體稱為“竹北吊車大王”，擁有4妻14兒女，作風海派聞名。父親胡鵬飛是啟德機械起重工程創辦人。



胡漢龑表示，他是外省第二代、江蘇人，兩岸不該被美國如此惡搞，如今美國在世界上搞了多少戰場？為何台灣一定要受美國影響，與大陸對立呢？政府更不該配合，要知道兩岸都是一家人，都是炎黃子孫，為何要聽美國的話對抗大陸？



胡漢龑說，台灣與烏克蘭是完全不同的土地概念，烏克蘭土地面積是台灣的數十倍，烏克蘭還有鄰接國家，而台灣四面環海，若被封島就什麼都沒了，不可能抵抗得了大陸，他認為兩岸就是一家親，台灣應承認九二共識，經濟自然會繁榮，且兩岸共享紅利。

