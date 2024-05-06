程祥雲：台對美軍購十年才到貨應有處罰條款

台灣前駐英國副代表程祥雲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹5月6日電（記者 盧誠輝）台灣前駐英國副代表程祥雲接受中評社訪問表示，台灣向美國軍購要10年才能到貨，實在太離譜，他認為台美軍購合約應有處罰條款，還是要跟美國講法律才行，否則美國為什麼要如期交貨呢？



根據美國華府智庫“卡托研究所”（Cato Institute）今年3月公布的數據顯示，美國積欠對台軍售交貨總金額目前仍有約191億美元，其中美國在2017年對台軍售的50枚導向飛彈，要到近11年後的2028年才能交付，這和美國在2016年軍售卡達200枚飛彈在4年內的2020年便完成交付相比，慢了許多。另外，美國在2011年宣布對台軍售F－16機隊升級計劃，但直到12年後的2023年才全數完成升級，顯示美國對台軍售交付延宕的狀況相當嚴重。



對此，程祥雲不滿指出，台灣向美國軍購要10年後才能到貨交付，這是非常不合理的事情，可以這樣幹嗎？主要問題就出在台灣向美國軍購的合約中並沒有處罰條款。



程祥雲說，台美軍購還是應該要跟美國講法律才對，否則就算美方沒有如期交貨也不用處罰，那美國為什麼要趕快交貨呢？



程祥雲，美國喬治城大學外交碩士，1981年進入“外交部”工作，曾派駐美國芝加哥、瑞典、越南、馬來西亞與英國，2020年退休，現任對外關係協會東協中心副執行長。



對於目前的美、中、台關係，程祥雲認為，台灣的外交政策應該還是不能太傾向某一方，現在完全的親美抗中並不是一個好做法，為了台灣自己的利益，還是應該要平衡一點，否則最後損害的還是台灣的利益。



程祥雲表示，特朗普日前接受《時代雜誌》專訪才痛批韓國在駐韓美軍費分攤上費用低到不像話，還提及自己任內才引領軍費分攤協商的模式，並強調美國為什麼要防禦其他國家？尤其是那些特別富裕的國家。



程祥雲強調，特朗普是個商人，若當選將採美國優先主義，只顧美國自己好就好，對外則採交易式外交，特朗普自己都說想靠美國幫忙的國家都需要付費，這就是標準的商人思維，台灣還是不應該單邊押寶才對。