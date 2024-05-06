中評鏡頭：埔里酒廠釀紹興酒　蔣介石引入台

埔里酒廠內隨處可見大型的紹興酒甕造景。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月6日電（記者 方敬為）台灣菸酒公司在南投縣埔里鎮設立觀光取向的“埔里酒廠”，以釀造紹興酒聞名，是蔣介石當年來台為一解鄉愁欽點釀造，工法依循浙江紹興技術，因此埔里酒廠有深厚的兩岸淵源，廠區內隨處可見到大型的紹興酒甕造景，周邊還有許多主打紹興酒料理的餐廳，成為酒廠一大特色，更是帶動埔里當地經濟的重要觀光工廠，年產值逾新台幣1億元。



埔里酒廠的歷史最早可追溯到1917年日據時代，前身是“埔里製酒株式會社”，專門製釀米酒、清酒、燒酒，後歷經日本戰敗，台灣光復等過程，1949年由國民政府菸酒公賣局接管，1999年九二一地震重創南投，埔里酒廠災損嚴重整建轉型為觀光酒廠，營運迄今，成為全台來客數名列前茅的觀光工廠，近4年都是全台第一名。



埔里酒廠自1949年起開始研發紹興酒，由於蔣介石、蔣經國、俞國華等高層都是浙江人，加上撤退來台的數百萬軍民大部分都是其子弟兵及家屬，在思鄉情懷的使然下，紹興酒也就成為這些要員飲酒習慣中不可或缺的慰藉，在此之前台灣紹興酒的釀造法已失傳。



據載，最初公賣局在板橋酒廠展開試製釀紹興酒的工作，但一直未有進展，直到原籍浙江紹興的周景山、周炳文兄弟，自大陸輾轉來到了埔里，進入埔里酒廠研製紹興酒，才開始有突破性發展，周氏兄弟帶來紹興傳統黃酒釀造技術，並融合日本清酒的釀造方法，使用純粹培養菌種及低溫醱酵，搭配埔里得天獨厚的氣候與純淨水質，發展出具有在地特色的 “台灣紹興酒”，成為埔里酒廠熱賣品項。

