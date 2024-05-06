黃介正語中評：中美穩定壓倒一切 憂520

國民黨國際部主任黃介正接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北5月6日電（記者 張嘉文）針對美國國務卿布林肯日前訪華行，中國國民黨國際部主任黃介正向中評社表示，就兩岸關係和台灣來講，布林肯訪華是對民進黨2024當選人賴清德520就職前最後一次高級別風險控管，美中之間希望對此能有一個共同諒解。



黃介正認為，拉高格局來看，中美現在都希望穩定，這壓倒一切，當兩強都要維穩的時候，當然不會讓賴清德的520談話成為維穩中間最大的變數，所以賴520演說基本上應是被框在中美高層的天花板和樓地板間的共同理解中。



布林肯4月24日到26日展開任內第二度訪華。對於布林肯訪華對中美和兩岸關係產生的後續效應，黃介正接受中評社訪問時表示，有三個觀察點可以參考，一是布林肯訪華前，美國國務院亞太助理國務卿康達與白宮國安會中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭罕見在北京與國台辦副主任仇開明會見。



黃介正說，第二是美國在台協會（AIT）主席羅森伯格在布林肯訪華前，曾回答媒體提問時強調，台灣議題敏感，尤其需要直接溝通。他認為，這擺明布林肯訪華，就是要和中國大陸談台灣520前後的問題。而第三則是康達日前在出席聯邦眾議院一場聽證會時指出，布林肯在訪華期間，希望兩岸在今後一段時間內，都能保持審慎與克制的態度。

