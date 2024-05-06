中評關注：賴放任“朝野關係”惡化 壓力大

賴清德放任民進黨在國會採取強勢作為，未來朝野關係難修補。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電（記者 黃筱筠）賴清德將在520上任，在野黨動作頻頻，不只中國國民黨要在520之前登太平島，台灣民眾黨也排定519發動遊行，並選在民進黨中央黨部前舉辦。賴清德這次大選僅拿下約四成選票，上任前夕卻放任“朝野關係”惡化，並未出手要求黨內同志克制。賴上任後，要想修補“朝野關係”，恐怕短時間難有成效，因“朝野關係”不好，政策推動也難有實際進展。



“立院外交及國防委員會”召集委員、藍委馬文君，將號召該委員會“立委”於16日前往太平島視察，由於國民黨籍副院長江啟臣也屬於該委員會，且也同意登島，等同由江啟臣率領藍白“立委”前往登島。原本綠委蔡易餘要一同前往，但後來取消，此次登島僅有藍白“立委”前往。



蔡英文卸任前是否登島的議題，之前引起朝野討論，蔡政府認為南海情勢複雜，此時登島恐怕引起區域緊張等，蔡英文卸任前恐怕也不會登太平島。但這個壓力緊接著就會給即將上台的賴清德，尤其，在野黨選在520前夕16日登島，該議題會再度發酵。屆時賴清德一上台，就要被逼問對於太平島的態度。



另外則是民眾黨也出招，規畫519在民進黨中央黨部前的北平東路封街集會，就是衝著賴清德520就職典禮而來。賴清德都還沒有上任，集會陳情就已先登場，這對賴清德上任後整體氛圍會造成負面影響。而賴清德有別於蔡英文執政初期還有蜜月期等，賴還沒上任就已經要面對在野黨強力攻防，上任後的壓力不小。

