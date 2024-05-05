藍白20委員組團　16日登太平島視察

國民黨“立委”陳永康。（中評社 資料照） 中評社台北5月5日電（記者 楊騰凱）中國國民黨與台灣民眾黨共20位“立委”預計5月16日組團登太平島視察，包括“立法院副院長”江啟臣和“外交及國防委員會”召委馬文君。不過前“國防部”副部長、國民黨“立委”陳永康卻未參加。陳永康辦公室發聲明表示，陳當周將發表“國家安全戰略法”故不克參加視察行程。



據指出，隨團登島的“立委”名單包括，國民黨馬文君、江啟臣、徐巧芯、黃仁、賴士葆、林思銘、王鴻薇、羅智強、蘇清泉、林沛祥、邱鎮軍、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、鄭正鈐、羅廷瑋。台灣民眾黨則有林憶君、林國成、陳昭姿。



陳永康為海軍二級上將退役，曾任“國防部”副部長，也是此次隸屬“外交及國防委員會”的藍委中，唯二沒有報名隨團的“立委”，另一位則為國民黨籍“立法院長”韓國瑜。



陳永康辦公室說明全文：



1.陳委員於軍職期間，為維護“中華民國”南海主權，親自策畫與執行南沙太平島防衛計劃，並數次登島視察相關防務。



2.陳委員於卸任公職後，亦曾親赴海牙，瞭解國際仲裁實際運作。



3.陳委員現為黨部智庫“國防”事務召集人，視察太平島當週，適逢中央黨部發表“國家安全戰略法”，因此不克參加視察行程。



4.本次“外交國防委員會”召集視察太平島行程，陳委員絕對支持黨團立場。



5.陳委員後續會在以國際法為依歸前提下，持續關注並要求政府維護“國家主權”。