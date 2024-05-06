中評專論：賴政府內外窘迫　能橫柴入灶？

賴政府4日舉行新生訓練、“行動創新AI內閣策勵營”。(賴清德臉書) 中評社台北5月6日電（評論員 林淑玲）候任“行政院長”卓榮泰的新“內閣”新生訓練“行動創新AI‘內閣’策勵營”4日落幕，賴清德也前往作精神講話，新團隊將在520出發。新閣成員以“賴家軍”、民進黨派系為主幹，再加上鷹派作風的民進黨“立法院”黨團企圖以小搏大。他們口中的AI“內閣”，會不會變成橫柴入灶“內閣”，導致衝突不斷？



賴清德是雙少數政府，他大選得票未過半，民進黨“立法院”衹有51席，也沒有達到總席次113的半數。最近藍白聯手監督綠的態勢很明顯，中國國民黨與台灣民眾黨日前聯手通過立即凍漲電費決議，進而修《電業法》要求調漲電價須經“立院”同意、逕付二讀，綠營皆強硬不埋單。未來，如果大量爭議政策都是以執政黨不甩“立院”多數決議或修法收場，且綠委不斷攻擊藍白委員、扣紅帽，賴政府與卓“內閣”恐怕連一天的蜜月期都沒有。



舉個最明顯例子，台官方禁止旅行社組團赴大陸的“禁團令”6月1日就要生效了，如果520賴清德沒有打開兩岸的結，恢復兩岸觀光交流，在野黨顧慮到觀光業生計，極可能會用決議等方式，要求“交通部”觀光署撤掉衹有行政命令位階的“禁團令”，賴政府若不接受定會引爆衝突，甚至業者的抗爭。



卓榮泰日前在新閣新生訓練時提醒“內閣閣員”必須接地氣、服務民眾，未來對“立法院”則須誠意溝通、帶有笑容。然而，現在朝野許多衝突都是源於民進黨意識形態，已非溝通可解決。例如，為何缺電、停電、必須大量燒煤發電造成空氣污染？根本問題出在民進黨緊抱非核神主牌，2025就要邁向“非核家園”。台灣要發展半導體，科技業都是吃電怪獸，光是一家台積電​​​​用電量就占全台12%，未來若發展一奈米製程，用電量更可觀。民進黨若不放棄非核，未來停電、不斷漲電費都是台灣的宿命。

