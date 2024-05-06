中評關注：不修反滲透法　朱立倫在等什麼？

國民黨主席朱立倫。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電（記者 楊騰凱）近期關於是否修改《反滲透法》的討論越來越熱，但以中國國民黨主席朱立倫為首的黨中央派看似沒有要修法的打算。退一步來看，朱立倫對修改《反滲透法》持保留態度，很可能在觀望兩點，第一是台灣民意的走勢，第二是520後民進黨對兩岸關係要鬥還是要和。



關於《反滲透法》的修法討論，起因是馬英九訪陸返台後與朱立倫見面，事後馬英九基金會執行長蕭旭岑對外轉述，指馬朱會談過程中提及修法，表示朱立倫也已轉請國民黨智庫研擬條文。不過朱事後被問到是否要修法時，卻僅表示沒聽過這件事。至於國民黨團方面，有藍委明確表達說會修法，黨團總召傅崐萁卻否認，究竟修法與否，陷入羅生門。



對於蕭旭岑的說法，很可能馬朱兩人確實對修法交換過意見，只是事後朱在面對媒體時不願直球對決只好顧左右而言他，目的是想先止住對修法的討論，可以解讀成朱的態度還在觀望，要大力推動修法尚且需要東風。畢竟國民黨支持者當中不少人頻繁往來兩岸，這些人最可能受《反滲透法》影響，若國民黨完全沒有考慮過修法，將令人感到匪夷所思。



朱立倫在觀望的第一點可能是台灣民意走勢，國民黨近幾次大選屢戰屢敗，事後不少討論都把原因歸咎於兩岸政策，國民黨恐怕已被抹紅牌打到怕了，因此對於兩岸事務總是畏首畏尾，或許需要台灣民意大規模表達對修法的訴求，才有動作。

