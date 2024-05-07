屏東潮州鐵道園區　一睹早期台灣“軌跡”

“潮州鐵道園區”內展示各種早期火車車輛模型，一入園就可見到“輪輻式車輪”。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東5月7日電（記者 蔣繼平）位於屏東縣潮州鎮的“潮州鐵道園區”，是近兩年打造的鐵路維修觀光機廠新景點，不僅可看到台灣早期的火車車輛模型，園區占地8公頃，結合生態特色可與溫馴的動物互動，不僅讓鐵道迷朝聖，也適合親子假日休閒遊憩的好地方。



“潮州鐵道園區”於2022年12月17日開幕營運，算是這兩年多來較新穎的景點，園區導入鐵道文化元素，打造全台唯一鐵路維修觀光機廠，除了有昔日專門用來運送大型貨物、目前全台僅剩1輛的“50D大物車”外，也展示具歷史意義文物及車輛模型，室內鐵道文物館則有歷史介紹，吸引不少鐵道迷到訪，門票收費新台幣100元，十分親民。



園區占地共8公頃，相當遼闊，還有牛、馬、梅花鹿、迷你豬，還有水牛、鴨子會在水池周邊遊走，用餐除了有鐵路便當，湖盼景觀咖啡餐廳內還有火鍋、意大利麵、咖啡、輕食等餐點，戶外區打造悠閒風，有多座峇里島風情的發呆亭可以休息賞湖畔景色，十分適合親子休閒，假日很多家庭選擇一遊。



潮州機廠（舊稱高雄機廠）位於屏東縣潮州鎮，是台灣鐵路公司三、四級台鐵車輛檢修機廠，2022年6月18日從高雄完成遷移至潮州，其主要業務是維修台鐵各式無動力客車及貨車車廂，同時也是提供維修配件材料修製供應的基地，與富岡機廠（原台北機廠）、花蓮機廠並列為台鐵三大機廠。



潮州地名原為中國廣東潮州之府名，開拓初期的墾民有不少來自該府的移民，這些移民在墾成一片新天地後，為懷念其故鄉的山川草木，風俗民情，就把他們祖籍的地名移植於這一新開發的土地，命名為“潮州”庄，舊稱為“潮庄”。地理位置處於台灣西部的屏東平原，鎮內人口約5.3萬人，是屏東縣人口第二大行政區（僅次於屏東市）。