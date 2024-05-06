賴清德首任侍衛長　將由邵智君接任

陸軍副參謀長邵智君接任府侍衛長。（照片：中國時報） 中評社台北5月6日電／賴清德將在520上任，未來負責“總統府”及“總統”官邸安全維護任務的“總統府”侍衛長、“總統府”警衛室主任等人選已大致抵定。據台媒報導，目前確定由陸軍副參謀長邵智君少將接任“總統府”侍衛長一職，並晉任中將。



據報導，台“國防部”日前依慣例已提出侍衛長人選供賴勾選，消息人士透露，這次遴選名單中並無空軍將領，而是從陸軍及海軍將領中選出，由陸軍副參謀長邵智君少將出線。



邵智君少將為陸軍官校80年班，在2016年7月1日晉升少將，也是蔡英文首任時第一批發布的晉任少將，目前擔任陸軍司令部副參謀長，之前曾任陸軍司令部人事軍務處長、陸軍58砲指部指揮官、陸軍南部砲測中心指揮官。



根據《中時新聞網》報導，除了“總統府”侍衛長外，“總統府”內還有兩位“總統府”警衛室主任，負責正、“副總統”貼身安全，過去按往例都由軍職人員擔任。但根據瞭解，賴清德破例選擇前保六總隊警官一隊隊長、現任“警政署”公關科長的三線一星警官陳金藤擔任“總統府”警衛室主任一職。



至於另一位警衛室主任，目前也確認是由一名陸軍564旅旅長李有金少將接任。李有金畢業陸軍官校84年班，2022年6月才晉任少將，美國陸軍戰院畢業。



未來這三位將擔任“總統府”及正、“副總統”安全警衛的大內高手龍頭，將於6日到“總統府”報到，先進行熟悉環境及未來作業模式的實習工作，520就職前就會正式接手。