陳永康挺登太平島　因當天黨部行程才缺席

藍委陳永康接受媒體採訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月6日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立法院副院長”江啟臣與“立法院”“外交及國防委員會”召委馬文君預計5月16日前往南沙太平島視察，共有20位國民黨、民眾黨“立委”報名，海軍上將出身的國民黨“立委”陳永康卻不在名單內。陳永康今天出席委員會前受訪說，他當天有一個法案對外公布，是黨部的事情。他也說，太平島現在情勢一定可以去，現在情勢是可以控制。



陳永康昨發表聲明表示，絕對支持黨團立場，但因中央黨部將在當周發布“國家安全”戰略法”草案，自己身為智庫“國防”事務召集人，總負其責，因此無法參加行程。陳永康未報名南沙行程的消息一出，民進黨“立委”頓時調侃國民黨還是有“良知之士”，不願為此行程背書。



“立法院”外交及“國防”、司法及法制委員會聯席審查“陸海空軍懲罰法修正草案及軍人權益事件處理法草案”，今天舉行公聽會。



媒體詢問現在是情勢不宜登太平島嗎？陳永康受訪說，他當天有一個法案對外公布，是黨部事情。太平島狀況是我們自己國家臨海基線以及海洋法國際公約。太平島周遭環境情勢複雜，但如果時間可以，當然可以去，“我是支持去的”。



他強調，因為登太平島時間跟國民黨智庫有衝突，太平島被國際仲裁時，在海牙法庭他就去過，“我個人去過很多次”。“現在情勢一定可以去，現在太平島情勢可以控制”。