馬文君：天候因素　考察太平島行程可能延後

藍委馬文君。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電（記者 楊騰凱）中國國民黨與台灣民眾黨共20位“立委”原訂16日組團登太平島視察，但考量到17日“立法院”將表決重大法案，涉及藐視“國會”罪、“國會”調查權等。“立法院”“外交及國防委員會”召委馬文君向中評社證實，因為天候因素導致20位“立委”來不及趕回表決，考察行程可能延後，會儘快做出決定。



國民黨提出的“國會”改革五法包括“立法院”正副院長記名投票、強化人事同意權審查暨記名投票、“總統”“國情報告”常態化，以及“國會”調查權及藐視“國會”罪等，17日院會可能會進行表決，趕在民進黨賴清德520就任前通過。



藍白“立委”太平島考察團由馬文君召集，其餘隨團登島的“立委”名單包括，國民黨江啟臣、徐巧芯、黃仁、賴士葆、林思銘、王鴻薇、羅智強、蘇清泉、林沛祥、邱鎮軍、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、鄭正鈐、羅廷瑋。台灣民眾黨則有林憶君、林國成、陳昭姿。



國民黨“立委”陳玉珍今日在“立法院”表示，今天早上開黨團會議的時候，她得知最新消息，因為現在還在“立法院”的會期當中，所以16日的考察可能會延期舉行，與區域局勢沒有關係，畢竟台海局勢一直都不穩定，難道我們就因為這樣什麼事情都不做嗎？所以與區域穩定無關。主要還是擔心氣候變化，17日的院會將有很多重大表決，包括“國會”改革相關法令可能會在當天表決，我們希望“立委”全員到齊，16日去考察，萬一天氣變化，17日來不及回來表決該怎麼辦。

