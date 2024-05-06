桃園半月停電20次　朱珍瑤要張善政硬起來

國民黨桃園市議員朱珍瑤。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園5月6日電（記者 盧誠輝）桃園市5日晚間再度無預警停電，近半個月來大規模停電已超過20次，民眾氣炸。中國國民黨桃園市議員朱珍瑤接受中評社訪問表示，這已造成民眾恐慌，國民黨桃園市長張善政應該要硬起來，選區6名藍委也應該幫桃園人討公道，若狀況沒有改善，她不排除將串聯和民眾一起走上街頭抗議。



桃園半個多月來停電20次，成為停電重災區，前天和昨天不到22小時又3度停電，加上新北市林口區，逾1萬2000戶受影響。桃園市民抱怨“受夠了”、“是桃園人沒繳費，還是台電懲罰桃園人？”



朱珍瑤指出，昨天停電的地方是八德重劃區，附近高樓大廈林立，很多都是17、18層樓的住宅，但在昨天周日夜晚的用電高峰期，很多家庭正忙著準備隔天要上班上課，但卻無預警停電，造成民眾很大的困擾。



她認為，桃園市近月來不斷的被輪流停電，這比分區限電還慘，因為分區限電至少還會先通知，但最近停電完全都是無預警的，且每次停電的理由都不一樣，已引發桃園市民的恐慌，不知道下一次什麼時候會輪到。



朱珍瑤強調，水電是民眾生活最基本的需求，“中央政府”有責任處理好，民進黨政府從過去強調的“用愛發電”，但卻因能源政策錯誤，導致台灣電不夠用還漲電價，卻死不認錯，實在讓人覺得噁心至極！