審查“國會”改革案再過招　藍提散會表決過關

國民黨黨團總召傅崐萁提出散會臨時動議，國民黨以6票超過民進黨的5票，會議主席鍾佳濱在表決後宣布散會。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月6日電（記者 黃筱筠）“立法院”司法及法制委員今天再度審查相關“國會”改革議案，但主要是民進黨提案希望與之前通過初審進行併案審查，但經過多位“立委”程序發言之後，國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁提出散會臨時動議，在約10點25分時進行表決，國民黨再度以6票超過民進黨的5票，會議主席、民進黨“立委”鍾佳濱也在表決後宣布散會。



“立法院”司法及法制委員會今天繼續審查民進黨黨團擬具“立法委員”行為法第七條之一及第三十條條文修正草案”案等，以及民進黨黨團擬具“立法院”議事規則第四十七條、第四十八條及第五十二條條文修正草案”案等。



這兩個法案主要是規範“國會”自應以最高標準防範性騷擾或性別歧視之言行，以彰顯台灣注重性別平等之價值，並維護“國會”尊嚴，以及為完備“立法院”秘密會議之規範，確保秘密會議之內容不對外宣洩。



會議一開始，主席鐘佳濱就希望進入大體討論，但國民黨“立委”羅智強希望先程序發言，接著就是一番“立委”輪流上去程序發言。



柯建銘上台說，你們就不要讓我們併案審查，就是要等協商一個月後直接表決，現在不是衹有委員會被沒收，程序委員會也被擋掉，現在“國會”已經被傅崐萁與黃國昌掌握，“國會”民主已死，重要法案哪有逕付二讀。



羅智強則在底下說，這些都是學總召的。後來羅智強登記程序發言也說，這些招數都是按照民進黨過去的手段來做，過去都按照你們標準，你們多數的時候5分鐘開會，就要停止討論直接表決了，但是我們召委有主持會議，大家就是希望公平對待而已，不民主就是民進黨開的先例。

