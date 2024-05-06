陳玉珍：蔡和柯文哲喬NCC人事　可能性高

藍委陳玉珍接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北5月6日電（記者 俞敦平）針對蔡英文試圖和台灣民眾黨主席柯文哲喬NCC人事案一事，中國國民黨“立委”陳玉珍6日於“立法院”受訪時表示，她根據過往蔡政府有類似喬NCC名單外洩的事件，推論這件事可能性很高，也因此對NCC的獨立性和中立性表示懷疑。她也對今日司法法制委員會將要審查的民進黨版“國會”改革法案中，提議廢除“國是論壇”的內容表示反對，認為“國是論壇”對於“立法院”快速回應國家重大事件是必要的。



日前民眾黨團總召黃國昌爆料蔡英文與民眾黨主席柯文哲會面時，有試圖討論NCC人事安排的問題。對此“總統府”日前澄清，蔡英文與柯文哲的會面中，並未討論任何特定的NCC委員人選或政黨比例。“總統府”強調，相關人士應保持正直誠信，避免因一個謊言而編織更多謊言。柯文哲則表示，在會面中雖然提到了NCC人事，但他認為這應未來賴清德上任後處理，並指出他在一開始就阻止了這個話題的討論。



對此，陳玉珍表示，2020年五月中旬，當時“總統府”的密件外洩時，就有類似的喬NCC人士的名單情形。她認為，NCC的人事安排很明顯受到政治影響。她批評NCC關閉中天電視台的決定，認為這顯示了NCC缺乏中立性。此外，她還提到了NCC主委陳耀祥拒絕提供交通委員會要求的資訊，批評這是行政機關對立法機關的不尊重。



此外，針對民進黨版“國會”改革法案的討論提案廢除“立法院”的“國是論壇”一事，陳玉珍表達反對的立場。她強調“國是論壇”的重要性，認為它提供了一個快速回應國家重大事件的平台，並使“立法院”能夠迅速呼籲行政部門和社會大眾關注相關議題。