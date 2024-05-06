藍白登太平島延期　王定宇：誰讓他們醒過來

王定宇。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月6日電（記者 黃筱筠）中國國民黨與台灣民眾黨共20位“立委”原訂16日組團登太平島視察，但考量到17日“立法院”將表決重大法案，涉及藐視“國會”罪、“國會”調查權等，但因天候因素考察行程可能延後。民進黨“外交及國防委員會”召委王定宇今天接受訪問表示，對於國民黨登島可能改期是“迷途知返、知錯能改、善莫大焉”，“但是誰讓他們迷途知返、知錯能改，誰讓他們醒過來？”這比較讓人好奇。



藍白“立委”太平島考察團由國民黨“外交及國防委員會”召委馬文君召集，其餘隨團登島的“立委”名單包括，國民黨江啟臣、徐巧芯、黃仁、賴士葆、林思銘、王鴻薇、羅智強、蘇清泉、林沛祥、邱鎮軍、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、鄭正鈐、羅廷瑋。台灣民眾黨則有林憶君、林國成、陳昭姿。



由於原訂5月16日登島，選在賴清德520就職之前，時機敏感，民進黨“立委”都不去，但現在卻傳出藍白“立委”也可能延期登島。



王定宇說，現在馬文君說氣候問題，“但是知道錯了就好”，但是比較好奇是誰讓他們臨時改變。前一天還信誓旦旦說要去，但是隔一天就說看天氣不好，那就代表當時我們說不去是正確，我們不會預知氣象，但我們知道怎麼做最有利國家利益。

