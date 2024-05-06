台官方微博小紅書推觀光　徐巧芯轟綠搞雙標

個人遊台灣微博。（照片：微博） 中評社台北5月6日電（記者 楊騰凱）中國國民黨“立委”徐巧芯今日爆料，台灣“交通部”觀光署開設標案，要在微博、微信、小紅書經營台灣觀光社群媒體，預算金額為人民幣33萬元。徐巧芯痛批，民進黨說這些社群媒體會影響“國安”，不准公務人員用，結果“交通部”還花錢讓人經營這些社群，抗中保台抗到要用人民幣、賺紅錢，非常荒謬。



徐巧芯今日召開“抗中保台是口號，賺人民幣才是王道？”記者會，與會成員包括國民黨“立委”葉元之、國民黨桃園市議員凌濤。



徐巧芯表示，今天要揭發的案件很難想像，到底是誰要賺紅錢，沒想到是我們的“交通部”要賺紅錢，“交通部”觀光署上海辦事處4月30日公告標案，要在微博、微信、小紅書做台灣觀光社群媒體並委託營運，預算金額是人民幣33萬元，約台幣145萬元，很少看到台灣標案用人民幣計價，我們今天不是質疑誰標到此案，而是質疑“交通部”，我們的政府部門一天到晚告訴我們說，微博很危險、微信很危險、小紅書很危險，還曾經有民進黨“立委”說要禁止小紅書，結果“交通部”開的標案，是要人家幫忙經營微博、微信、小紅書，令我們感到非常意外。



徐巧芯指出，為了這件事情他們還去領標，瞭解要經營哪些範圍，從資料上可以看到，經營2024台灣觀光社群媒體，鎖定微博、微信、小紅書的營運，要求充實內容，提高大陸旅遊市場對台灣旅遊的關注。請問現在台灣和大陸之間開放旅遊了嗎？還是先對馬英九、國民黨團總召傅崐萁訪陸罵個半死之後，民進黨政府知道馬英九、傅崐萁可以幫台灣爭取到兩岸雙方旅遊，所以已經開始準備了，又要拿又要罵，有看過這種政府嗎？

