國際政經學院淪綠官大本營？台大校長否認

台灣大學校長陳文章受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月6日電（記者 張穎齊）台灣大學6日舉行國際政經學院揭牌典禮及徐州路校區再造計劃啟動儀式。企業和“國發會”預計10年合計投入新台幣28.5億經費，政經學院規劃開設政治經濟、財金、領導與管理等3領域的學程，校長陳文章希望邀國際知名學者擔任院長。



台灣大學依“重點領域產學合作及人才培育創新條例”設立“國際政經學院”，於2024年2月獲“教育部”核定，今天在台大徐州路校區舉辦揭牌典禮及徐州路校區再造啟動儀式，蔡英文、“教育部長”潘文忠、國家發展委員會主任委員龔明鑫、富邦集團董事長蔡明忠等人出席。



針對外界質疑，國際政經學院將會大量進駐蔡政府卸任綠營官員，台大校長陳文章6日回應，台大秉持聘用師資“三級三等”的嚴格審查，不是外面講的是卸任官員的旋轉門，即便卸任官員要進來，也要經過嚴格聘用審查。



媒體記者詢問蔡英文卸任後是否會到台大國際政經學院任教？校長陳文章強調，不會請她擔任教授，僅會邀約演講。



今日出席儀式者包括蔡英文、陳文章、“國發會主委”龔明鑫、“教育部長”潘文忠、富邦集團董事長蔡明忠、國泰金控總經理李長庚、華南金控董事長張雲鵬、永豐金董事長陳思寬、台積電製造處長張孟凡、國巨股份有限公司執行長王淡如、敏盛醫療執行長楊弘仁、台大主管及教授等。現場約數十人。



針對台大國際政經學院會淪為蔡英文政治遺產？台大校長陳文章表示，台大聘用師資是三級三等嚴格制，會看領域專長與需求，絕不是外傳的卸任官員旋轉門，校長也不可能干預師資進用。台大有教評會等把關，都會很嚴格、嚴謹，當然若有卸任政府官員要來，也歡迎具有相關的專業領域與經歷，不過申請過程都一樣經過三級三等審查制。

