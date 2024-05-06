台官方用小紅書宣傳觀光　綠委稱延續馬執政

吳思瑤（左）。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月6日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”徐巧芯今天踢爆，“交通部”觀光署標案“台灣觀光社群媒體”，竟然是營運微博、微信、小紅書，宣傳台灣旅遊。民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤今天回應說，從2011年在微博，2014年在微信開始就開啟這個標案，可用微信與微博在大陸推廣台灣觀光，現在政府是延續馬英九當時的方式與標案。她更痛批，徐巧芯說法進入認知作戰宣傳，離譜至極。



徐巧芯也痛批，政府一天到晚告訴民眾，這些大陸社群媒體很危險，現在卻開標案要人經營小紅書，且標案內容稱要以“個人遊台灣”公眾號發文，又要如何分辨是廣告，更直言“觀光部叫你發的文你就發，這不就是變相台灣政府在中國大陸搞網軍？會不會到時候變成攻擊政敵的工具呢？”



吳思瑤說，這是台灣社群媒體委託營運案，是“交通部”觀光署上海辦事處所做的標案，是在大陸行銷台灣旅遊觀光，徐巧芯說這個平台是用微信、微博這樣社群平台，“確實如此”。微博從2011年，微信2014年開始，這都是馬英九執政開啟這個標案，可用微信與微博在大陸推廣台灣觀光。



吳思瑤強調，現在政府是延續馬英九當時的方式與標案，為了推廣台灣旅遊當然要使用大陸平台，至於是否要檢視可以再來檢視，但這是援引過去馬英九執政的平台。



民進黨“立委”沈伯洋則說，原則上公務機關不使用，但數發部有公布例外，如果在中國，因為觀光署是在上海有單位，符合例外可以申請，也可以使用，但是還是有限制，是影音限制，如果要宣傳用到影音該怎麼辦？是內部行政規則，只要內部符合資安規則就可以？

