綠委籲延長志願役年限　軍方：不利幹部領導

綠委提出延長志願役服務年限，台灣軍方回應不利幹部領導統御。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電／台灣軍方上等兵服現役最大年限10年，民進黨“立委”楊曜盼“國防部”研議，延長志願役士兵不轉服士官強制退伍的年限。“國防部”回應，如延長志願士兵服役年限，恐不利幹部領導統御及部隊管理，影響作戰任務遂行等負面影響。



根據《中央社》報導，楊曜日前對“行政院”提出書面質詢，指出依據“志願士兵服役條例”，上等兵服現役最大年限10年，但志願役士兵投身軍旅後，每人的生涯規劃不同，而各地區的士官缺額不一，縱使志願役士兵有意轉服，也無法有職缺，面臨服役年限的志願役士兵，在軍方精實的訓練之下，本質學能及戰技已經相當純熟，讓其退伍，對於“國防”戰力將成一大損失。



楊曜表示，建請“國防部”儘速提出“志願士兵服役條例”修正草案，延長士兵服役年限，讓有意願服役，卻無職缺可轉服士官的士兵可繼續於國軍服役，進而保障其老年生活的經濟安全。



對於楊曜建議志願士兵上等兵服役年限延長，“國防部”以書面回應，由部隊管理、基層戰力及士官人力補充3方面進行說明。



針對部隊管理，“國防部”指出，如士兵服役年限放寬至20年，就基層幹部初任官的少尉及下士，年紀皆為20歲至23歲，其所屬士兵較為年長，且志願士兵亦無輪調機制，易肇生久任一職情事，將影響基層幹部領導統御，進而衍生部隊管理問題。