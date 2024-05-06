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陳建仁畢業之旅到高雄　陳其邁熱情接待
http://www.CRNTT.com   2024-05-06 14:25:34


行政院長陳建仁（中）、民進黨高雄市長陳其邁（右）今天互動好，臉上笑容滿滿。（中評社　蔣繼平攝）
　　中評社高雄5月6日電（記者　蔣繼平）蔡政府即將卸任，“行政院長”陳建仁的“畢業之旅”6日安排到高雄，視察連結南島文化的重要橋梁“原住民族博物館園區預定地”，並視察“楠梓產業園區”聯外交通建設。陳建仁是高雄旗山人，與民進黨高雄市長陳其邁同屬英系，舊“內閣”即將卸任，英系少主陳其邁必須拚好市政做出政績以求未來發展，活動安排傳承意味十分濃厚。

　　賴清德520將就職，陳建仁6日安排到高雄市視察，上午先前往鳥松區視察“原住民族博物館園區預定地”，再赴楠梓區視察“楠梓產業園區聯外交通計劃”，下午安排出席楠梓科技產業園區的“光寶科技高雄光寶大樓開工動土典禮”，陳其邁也跟緊緊，第一個行程結束後也跳上陳建仁座車，全程陪同視察行程。前高雄市長、“監察院長”陳菊也出席原住民族博物館園區預定地活動。

　　“原住民族博物館”將作為台灣原住民族文化、歷史及藝術的展示、體驗、觀光與推廣中心，並成為連結整個南島文化的重要橋梁。高雄推動產業轉型，打造南部半導體S廊帶，位處樞紐區位的“楠梓產業園區”受到高市府重視，推動新建國道一號聯絡道及匝道，改善路網提升物流效率，市府指出總計中央、地方及中油公司已投入近新台幣231.25億元於園區聯外交通建設。
 


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