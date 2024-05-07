台大徐州路校區百年歷史　孕育台灣領導人

台大徐州路校區。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月7日電（記者 張穎齊）台灣大學位於台北市徐州路21號的校區曾是孕育台灣民主思潮的重鎮，法、商學院更是指標性，陳水扁、蔡英文、馬英九、呂秀蓮等人都是出自於此校區法學院的校友。從1919年日據時期設立後迄今，磚瓦已有105年歷史。校區隨著學院遷到校本部，已閒置多年，政府將啟動再造計劃。



台大徐州路校區早在1919年日據時期在此設立台灣總督府高等商業學校，光復後併入台大，更名為台大法商學院，後來法律系、政治系、經濟系等科系成立。台大徐州路校區培育台灣正副領導人及數十位部會首長、各界領域人才，是領袖菁英的搖籃。



台大徐州路校區曾是台大法學院（法律系、經濟系、政治系及社會系）及台大管理學院（“國企”系、工管系、會計系）所在，後來系所陸續遷回位於羅斯福路的台大總校區。



1947年台大法學院接收“台灣省立法商學院”原有校舍，為改建新大樓曾拆除武道場等2棟舊校舍，但行政大樓、前後排教室保存良好，深具歷史價值，於是法學院特別於1997年12月行文台北市政府，建請將法學院行政大樓及前後排教室指定為古蹟，經當時的民政局長及專家學者勘查後，認為建築做工精細且是台灣早期高等教育學府之一，具文化藝術及歷史意義，1998年5月台北市政府公告指定台大法學院大門、行政大樓、二排二層清水紅磚教室及心字池為市定古蹟。



隨後法學院遷移到校本部，2014年社會科學院從徐州路遷回校總區，鮮少學生在此上課。但對多數校友來說是一個充滿回憶與情感的地方，徐州路校區暫時閒置。校區的磚紅建築已有105歷史，風格古典而優雅。

