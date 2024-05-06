南投工策會赴陸交流　邀賴幸媛傳授兩岸經驗　

南投工策會李哲華邀請賴幸媛分享兩岸交流經驗。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月6日電（記者 方敬為）南投縣工商發展投資策進會將在6月組團赴大陸參訪交流，工策會總幹事李哲華今天下午邀請馬政府時代陸委會主委賴幸媛分享兩岸交流經驗，讓工商界代表在行前對兩岸經貿互動的過程有所掌握，為參訪行程補充背景知識。



李哲華向中評社表示，習馬二會開啟兩岸和緩的契機，南投縣政府把握機會，工策會6月組團赴大陸產業交流，希望達成經貿合作橋接，開拓南投縣工商發展商機。



談到赴大陸訪問行程，李哲華說，本次主要是南投工策會輔導的“企業專業經理人交流協會”成員，預計6月12日組團到杭州參訪，這些經理人都是青壯世代，對於兩岸工商產業與經貿合作非常有興趣，但有些團員不曾去過大陸，為了讓團員對兩岸工商互動過程、方式有初步的概念，特別請到賴幸媛分享過去在陸委會主委任內的兩岸事務經驗。



李哲華表示，賴幸媛主委任內促成“海峽兩岸經濟合作架構協議”（ECFA）的早收清單，使得兩岸經貿合作更進一步，尤其在農業貿易方面，讓南投受益良多，正好賴幸媛近期出版新書《鑄劍為犁》，談的就是兩岸事務推展經驗，這對南投工商界而言，是很重要的養分。