綠轟徐巧芯洩援烏機密　吳釗燮揚言提告

吳釗燮親上火線，接受綠委許智傑的電台專訪，怒喊要告徐巧芯。（照片：取自快樂聯播網） 中評社台北5月6日電（記者 黃筱筠）中國國民黨“立委”徐巧芯爆料表示，“外交部”與捷克簽訂1000萬美元援助烏克蘭的合約，其中指定30%至40%要採購台灣醫材，質疑哪些廠商能夠得標。徐巧芯此舉引起“外交部長”吳釗燮、“外交部”、民進黨“立法院”黨團今天陸續對外發言。“外交部長”吳釗燮接受綠委許智傑電台訪問稱，因為這些資料是機密，徐巧芯卻不顧機密資料秀給媒體看，這兩天準備好要去提告。



徐巧芯近日爆料，“外交部”援助烏克蘭專案透過第三方，將援助金額轉入烏克蘭，質疑“外交部”與捷克簽訂密約，有介入捷克內部政治疑慮。“外交部”今天臨時舉行記者會強調，一切公開透明，拒絕造謠抹黑；對於此案涉及洩漏公務機密一事，將準備採取法律行動因應。



吳釗燮親上火線在許智傑主持的廣播節目上說，我們“外交部”有些機密簽訂協議等，要報備“立法院”，還是列為密等不能公開。吳釗燮痛批徐巧芯踩到四項底線：道德底線、外交底線、自由民主底線、法律底線，我們這幾天要去告徐巧芯。



吳釗燮說，徐巧芯違反道德底線，要控訴別人要有確切證據，沒有證據衹有聽到謠言或是臆測就說“外交部”怎麼樣，“要說我有做壞事一定要有證據”。還說我們支持烏克蘭政治人物，這是假的，徐已經踩到台灣道德底線，我們強烈遣責。



吳釗燮說，徐巧芯也踩到外交底線，台灣外交很難，如果有挺我們的國家當然會珍惜友情，捷克就很挺我們，也願意協助台灣愛心傳播給烏克蘭。我們捐款有透過烏克蘭難民及透過捷克進到烏克蘭等，但是徐巧芯批評正式機構說是涉及到捷克國內，還批評捷克國內政治事務，是摧殘我們友情。



吳釗燮說，徐巧芯還踩到自由民主底線，世界民主國家要幫助烏克蘭與台灣，現在這爆料會引起其他過家側目，以及影響台灣與其他國家往來。第四，徐巧芯也是踩到法律底線，把機密公文拿給記者看，絕對不能忍受，這兩天準備好要去提告。



民進黨“立院”黨團今天也召開記者會，直指徐爆料的資料是出自於“外交部”函送給“立委”的機密資料，直指徐觸犯刑法第132條的洩密罪，影響台灣在國際的處境，呼籲“外交部”“法律該怎麼辦就怎麼辦”。



民進黨“立院”黨團副幹事長洪申翰說，徐巧芯在臉書、媒體講的內容有違法疑慮，對於外交產生非常大的傷害，徐公布的文件是“外交部”核定的秘密文件，根本沒有什麼弊端，且該文件是送至“立法院”的備查資料，每個“立委”辦公室都有，但不能公開。



“外交及國防委員會”召委王定宇說，他從未看過外委會“立委”做過如此惡劣行徑，將無私當成揭弊，將自私掩蓋為“國家”利益，過往國民黨、時代力量等“立委”也未拿過機密資料開記者會，因為大家知道法律和“國家”利益，且收到機密文件，助理都不可以看，衹有“立委”可處理，就是為了能讓機密預算或計劃受到監督。



王定宇也質疑“徐巧芯行為沒有涉犯刑法第132條嗎？台灣“立委”大到超越法律？”他對該案遺憾又搖頭，文件是“外交部”給的，徐有什麼揭弊的本事，“外交部”要求“立委”監督、協助，“立委”卻反而要求“外交部”對外說明機密資料，機密是基於“國家”利益。