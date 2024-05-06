立委團改18日登太平島　馬文君：美未關切

藍委馬文君。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電（記者 楊騰凱）中國國民黨與台灣民眾黨共20位“立委”原訂16日組團登太平島視察，但考量到17日“立院”將表決重大法案，涉及藐視“國會”罪、“國會”調查權等，使太平島視察團決定延期。“立法院外交及國防委員會”召委馬文君向中評社表示，目前希望改成18日出發登島，這趟行程也未受到美方關切。



國民黨提出的“國會”改革五法包括“立法院”正副院長記名投票、強化人事同意權審查暨記名投票、“總統”“國情報告”常態化，以及“國會”調查權及藐視“國會”罪等，17日院會可能會進行表決，趕在民進黨賴清德520就任前通過。



由於天氣變化不可測，雖然考察太平島規劃16日當日往返，但若遇上天氣變化，導致“立委”團來不及返回本島，可能會對17日院會投票產生重大影響，因此國民黨團方面才考慮延期。



藍白“立委”太平島考察團由馬文君召集，其餘隨團登島的“立委”名單包括國民黨江啟臣、徐巧芯、黃仁、賴士葆、林思銘、王鴻薇、羅智強、蘇清泉、林沛祥、邱鎮軍、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、鄭正鈐、羅廷瑋。台灣民眾黨則有林憶君、林國成、陳昭姿。



馬文君向中評社表示，目前原則上是希望改成18日出發登太平島，因為他們本來是規劃16日登島，所以軍方的安排都已經差不多了，只是日期稍微延後兩天，反而如果延後太久，才會造成軍方的困擾。



馬文君指出，如果改成18日登島，17日院會結束後，參與行程的“立委”們就是必須先下屏東，18日一早飛太平島，目前隨團的“立委”名單沒有變動。

