花蓮縣府強烈譴責柯建銘　不該拿災害開玩笑

民進黨黨團總召柯建銘。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月6日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天上午在司法法制委員會發言時，脫口說出：“老天有眼發生大地震，讓國民黨要硬幹的“國會”改革法案停下來。”花蓮縣政府今日強烈譴責柯建銘，不該拿災害開玩笑，要求他對花蓮人提出道歉。



柯建銘今天在“立法院”司法及法制委員續審“國會”改革法案時，脫口說出，後來國民黨拖到4月3日要硬幹的時候，但是老天有眼發生大地震，老天要救台灣的民主，審查在下午就停下來，因為花蓮的災情，國民黨團總召傅崐萁先走人了，國民黨表決會輸一票，才因此不得不妥協。



針對柯建銘失言一事，花蓮縣政府行政研考處長吳昆儒6日向媒體表示，天然災害或任何災害發生，都不是所有人所樂見的，尤其在天然災害或災害發生的時候，不管是人命、財產，甚至到家庭破碎災害損失巨大，不應該拿災害這件事情開玩笑，或是任何理由的說法。



吳昆儒說，花蓮縣政府要求柯建銘要為這件事情提出道歉，強烈譴責這樣說法與行為。



柯建銘下午出面道歉表示：“我知道早上在委員會發言，引起一些風波，首先我要表明的就是，0403花蓮大地震，是國人的傷痛，不只是花蓮的傷痛，黨團也馬上捐了一百萬元，我今天要表示的就是說，大家認為我早上發言有引起大家誤解以及不舒服，本人在這裡鄭重地表示道歉”。



柯建銘辯解稱，他的本意是要呼籲在野黨不要憑藉著“國會”的多數沒收委員會、沒收民意，他並呼籲：“請不要誤解，也不要抹黑攻擊，你們要做這樣的連結，讓人感覺不舒服，我也認了，我就道歉！”