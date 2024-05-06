柯建銘指花蓮地震老天有眼　蔣萬安批沒人性

台北市長蔣萬安出席中山區文昌宮捐贈消防局大型水箱消防車活動致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月6日電（記者 張穎齊）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘今天批國民黨團要硬幹“國會”改革法案修法時，脫口說出：“老天有眼發生大地震，老天要救台灣的民主”，引發譁然。中國國民黨台北市蔣萬安今日受訪回應表示，在政治跟人性之間，他一直是選擇人性，這樣的話對於花蓮的災民情何以堪？地震所帶來的悲劇，不該用政治語言來消費。



蔣萬安今日下午出席台北市中山區文昌宮捐贈消防局大型水箱消防車活動，與會的還有藍委王鴻薇、國民黨台北市議員陳炳甫、台北市消防局長莫懷祖、準青年局長殷瑋、文昌宮主委黃鐘慶等。



蔣萬安會前接受媒體聯訪回應近日各項時事議題。



針對中國國民黨“立委”徐巧芯踢爆，台灣與捷克簽訂1000萬美元的協助烏克蘭專案，指定捷克衛生科技院執行計劃，但該會主持人與捷克政商關係密切，恐讓台灣援烏款項間接介入捷克內政。徐的爆料遭到台“外交部長”、綠委連翻砲轟，官方表明會提告。



蔣萬安表示，民眾對於秘密外交的質疑，而“立委”基於職責提出，政府機關就應該以事實清楚地對外說明。



媒體問，賴清德5月20日將就職，多位2024敗選的前綠委擔任部會次長。蔣萬安認為，外界對新“內閣”團隊有非常高的期待，新政府團隊要面對最近一直發生的停電的問題，還有包括台北市許多重大建設，居民等了超過50年的社子島開發，期待新“內閣”能夠體察民意，盡快積極回應民眾心聲。



媒體問，台北市議會舊台北士林科技園區與京華城案舉行小組會議，接下來會約談台灣民眾黨前台北市長柯文哲。



蔣萬安強調，議會都已成立調查小組，市府也已要求政風啟動調查，相關案件檢調都已經介入。他完全尊重政風檢調的調查及議會的調查權，盡快釐清真相，若有不法則依法追究，若沒問題還當事人清白。