王鴻薇：蔡英文配合美完全棄太平島“主權”

藍委王鴻薇接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北5月6日電（記者 張穎齊）蔡英文5月20日卸任前是否登上太平島捍衛“主權”，遲遲未有定論，將於18日偕藍白委登島的中國國民黨“立委”王鴻薇6日向中評社表示，美國一直以來都在太平島議題上施壓台灣、偏袒菲律賓，蔡英文完全配合放棄“主權”。



王鴻薇今日下午赴台北市中山區文昌宮出席捐贈消防局大型水箱消防車活動。會後接受中評社訪問。



王鴻薇表示，美國一直以來都在施壓“中華民國”在太平島的“主權”，馬英九任內登上太平島時，美國就相當火大，在南海、太平島的相關爭議上，美國都是偏袒菲律賓，所以美國不會希望台灣有登島宣示“主權”行動。蔡英文8年執政都不願踏上太平島，最主要壓力原因就是來自美國，毫無疑問。



記者問，包括中國國民黨籍“立法院副院長”江啟臣在內的藍白“立委”原定16日登太平島視察，後延至18日，延期過程中有受到美方壓力？



王鴻薇說，在野“立委”延期登島並非因美國因素，確實是17日有重大法案要表決，包括涉及藐視“國會”罪、“國會”調查權等法案，“國防”外交委員會召委馬文君也考量天候因素及這些技術性因素，所以延後，並非不去。



針對民進黨“立法院”黨團幹事長吳思瑤批抨，登島的藍白委是幫大陸助威的小丑團。王鴻薇痛批，民進黨完全在胡說八道，去太平島宣示“主權”到底有何問題？居然可變中共同路人？國民黨“立法院副院長”江啟臣說過，在太平島舉辦的國土安全研習，可培養學子愛國情操、宣示“主權”，學生去沒問題，“立委”去怎麼就有問題？



王鴻薇強調，蔡英文、賴清德都該去太平島宣示“主權”，由於賴5月20日才上任，未來還有4年，蔡英文則快下台了，最該去的就是蔡英文，但蔡配合美國壓力，完全放棄“主權”。