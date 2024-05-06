馬祖國際藝術島獲A'Design設計獎

第2屆馬祖國際藝術島裝置藝術作品“海就是我的陸”，由藝術家伊祐.噶照創作。(照:馬祖國際藝術島粉專) 中評社馬祖5月6日電／連江縣政府文化處表示，2023馬祖國際藝術島榮獲2024意大利 A'Design 設計獎（A'Design Award and Competition）。連江縣文化處指出，明年的第3屆將以國際接軌與在地整合為兩大主軸。



根據文總發布資訊，此屆A'design 評審團由278位經驗豐富的國際設計師、教授、企業家、記者和出版商組成。馬祖國際藝術島的報獎項目類別為“盛事及活動規劃設計類Event and Happening Design Award ”，頒獎典禮將於今年6月6日意大利的科莫劇院舉行。



連江縣府文化處感謝A'Design 設計獎對第二屆馬祖國際藝術島的肯定，指出這是繼今年3月策展計劃之一《島嶼風景》，獲得全球知名設計競賽2024年iF設計獎之後，再次獲得國際性設計獎項的肯定。



縣府指出，明年登場的第3屆國際藝術島，將以接軌國際與在地化為兩大規劃主軸，國際化方面將走出馬祖，與韓國光州雙年展，日本瀨戶內國際藝術季等藝術界盛事合作，增加更多能見度。在地化方面除加強跨部門整合縣內產業與交通外，另一特色為“策展顧問團”，將邀請多組策展人與策展單位，希望能夠吸納更多優秀人才與意見，提供更精采的內容，讓藝術島一年比一年更好。