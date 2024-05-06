時力主席批柯建銘：災難當攻防是最糟糕示範

王婉諭批柯建銘，把災難作為議事攻防的發言，是政治人物最糟糕的示範。（照片：王婉諭臉書） 中評社台北5月6日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘稱4月3日花蓮地震是老天有眼，擋下中國國民黨所提的“立法院”改革法案審查，引起嘩然。對此，時代力量黨主席王婉諭6日在臉書發文表示，藍、白在“國會”亂搞，不代表柯建銘就可以自命不凡，把人民承受的傷痛視為天意，把災難拿來作為議事攻防的發言，是政治人物最糟糕的示範。



王婉諭表示，花蓮大地震是讓無數家庭破碎的天災悲劇，萬不該成為政治攻防的工具。她指出，柯建銘今早程序發言時稱，“是老天有眼發生大地震，老天要救台灣民主，所以審查在下午就停下來”、“因為花蓮的災情，傅崐萁先走人，國民黨表決才會輸一票。”



王婉諭抨擊，這種忽視人民苦難，把災難拿來作為議事攻防的發言，是政治人物最糟糕的示範。她相信，不分黨派，只要有良知者，都會期許台灣風調雨順、不受天災進入。而不是口出狂言、曲解天意，把政治凌駕於天災所帶來的傷痛之上。



王婉諭說，藍、白在“國會”亂搞，不代表你就可以自命不凡，把人民承受的傷痛視為天意。同樣的，即便自己完全不認同藍白兩黨在本屆“立法院”中無視國家、人民利益的政治操弄，也不代表她已忘記上一屆的“立法院”，柯總召是如何霸凌輾壓所有的不同意見。



王婉諭呼籲，政治不能失去人性，即便柯總召已經正式道歉，她仍要站出來嚴正譴責這樣的行為，更希望柯總召誠心反省，別把政治攻防建築在人民的痛苦上。