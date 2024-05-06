郭正亮揪柯建銘失言原因　屢戰屢敗受刺激

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北5月6日電／民進黨“立法院”黨團總召柯建銘稱4月3日花蓮地震是老天有眼，擋下中國國民黨所提的“立法院”改革法案審查，引起嘩然，為此他稍早致歉。對此，前“立委”郭正亮6日在政論節目研判，柯建銘會出現這樣的發言，可能是因屢戰屢敗而受到刺激，他並狠酸，現在整個民進黨都是羊騷味，他們該恢復正常了。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮6日在政論節目《大新聞大爆卦》嘲諷，柯建銘至今已享有權力20年，現在民進黨每次表決必敗，柯可能因此受到了刺激。而除了柯建銘，郭正亮也點名民進黨“立院”黨團幹事長吳思瑤，指吳“過去是個小淑女”，結果當了幹事長後，講話越來越語無倫次，他研判，民進黨已經很久沒碰到屢戰屢敗的狀況，他們正因不知怎麼擋住藍白合作的攻勢，而慌亂不已。



郭正亮指出，只要民進黨提的法案有意義，國民黨應不會全部封殺，但民進黨先前猛打國民黨“國會”改革法案、激怒了對方，若都是這種態度，現在國民黨要和他們談什麼？



“整個黨都在起乩”，郭正亮說，柯建銘立刻道歉就說明，他當下就知道自己講錯話，郭正亮也以賴清德前幾天說的“牧羊人身上要有羊群味”說舉例，嘲諷柯今天的表現也證明，整個民進黨都是羊騷味，他並呼籲民進黨，應該要恢復正常了。