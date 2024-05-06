台灣5年蒸發28.3萬名學生　高校占半數

台灣各級學校學生數。(照片：台“教育部”提供) 台灣各級學校校數。(照片：台“教育部”提供) 中評社台北5月6日電／台灣少子化問題愈趨嚴重。台“教育部”今日發布最新統計，112學年(2023年)各級學校學生約404.2萬人，比107學年(2018年)少28.3萬人。而這5年來各級學生減少人數，以大專生少15萬人最多，以幅度而言，高中生減幅20%最大。



台“教育部”今天公布2023學年學校基本概況統計結果，包括各級學校數、學生數、畢業生數等資料。



根據“教育部”統計，2023學年幼兒園共6699所，國小2624校、國中735校、高中508校、大專145校；與2018學年比較，幼兒園增351所，其中公共化幼兒園增514所，增幅近2成4，主因是持續擴大幼兒教保服務公共化，至於中小學和大專學校數都略減。



學生數方面，2023學年各級學校學生共404.2萬人，比2022學年減6.2萬人（1.5%），以大專少4.5萬人（4%）最多，各學制僅國小生反增1.3萬人（1%），可能是生肖影響；持續受少子女化影響，2023學年各級學生數比2018學年少28.3萬人（6.5%），大專生少15萬人最多、高中減幅20%最大。



“教育部”表示，2022學年各級學校畢業生共83.3萬人，比2021學年少1萬人（1.1%），各學制僅國小畢業生增0.8萬人（4.5%），其他學制均減少；同受少子女化影響，2022學年各級學校畢業生總數比2018學年減12.5萬人，以高中減6萬人最多。



“教育部”強調，近5年間國高中平均每班學生數呈逐年下降趨勢，國中由2018學年27.1人降至2023學年25.9人，高中由34.5人降至31.2人；近5年間國高中生師比也逐年下降，以高中下降較多，生師比由2018學年15.3人減至2023學年13.3人。