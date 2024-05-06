台軍修法懲處最高罰百萬　黃媽媽憂逼死人

陸海空軍懲罰法修正案及軍人權益事件處理法草案公聽會。（照片：“立法院”“國會”頻道） 中評社台北5月6日電／“立法院外交國防委員會”今天舉行《陸海空軍懲罰法修正草案》及《軍人權益事件處理法草案》公聽會。應邀出席的軍中人權促進會“黃媽媽”創辦人陳碧娥質疑，修正草案新增賦予主官裁量權，可對下屬處以新台幣5000元以上、100萬元以下罰款，若部隊長官心術不正、推卸責任，難道不會發生自殺或開槍事件。“國防部”法律事務司回應，會制訂罰鍰權限，不是排長或連長就可祭出罰鍰處罰。



台“國防部”法律事務司長沈世偉指出，修訂這兩部法律是希望部隊管理及執行有所依據，同時也讓救濟法制化，出發點是讓軍方及人權更進步。



根據“行政院”所提《陸海空軍懲罰法修正草案》，軍人之懲罰種類可分成“人事懲罰”、“財產懲罰”、“紀律懲罰”三類。其中，“人事懲罰”包括撤職、廢止起役、降階、記過及申誡；“財產懲罰”有剝奪或減少退除給與、降級、罰薪及罰鍰；“紀律懲罰”包含悔過、檢束、禁足、罰勤及罰站。



“立法院外交及國防委員會”、“司法及法制委員會”今天舉行《陸海空軍懲罰法（簡稱懲罰法）修正案》及《軍人權益事件處理法》公聽會。



“國防大學”法律系主任鍾秉正認為，外界以往對軍法瞭解是“處罰”官兵，也就是所謂形式審判，後來因洪仲丘案，軍法審判移轉至地方法院執行，卻造成後續軍方難以維持軍中紀律，相較於義務役期過去僅有4個月，現行已恢復1年制義務役，站在法律的立場要如何依法治軍，因此陸海空軍懲罰法，以及軍人權益事件處理法兩部法律相當重要。



鍾秉正認為，未來這兩部法律將可成為保護官兵的角色，並讓官兵依據法源尋求權益保障，透過職務法庭的方式達到行政救濟目標。

