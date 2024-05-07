中評關注：民進黨高雄主委選舉　派系拚了

參選高雄市黨部主委的民進黨高雄市議員陳慧文6日掛出競選看板。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月7日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市黨部主委將於5月26日改選，由湧言會支持的民進黨高雄市議員黃文益，與獲新潮流支持的民進黨高雄市議員陳慧文，捉對廝殺。黃文益獲得“正國會”相挺，跨派系結盟；新潮流菊系議員簡煥宗登記前一刻退選支持陳慧文，喊出超越派系，派系之間情勢詭譎。面對對手來勢洶洶，不容小覷，陳慧文掛出看板顯得不同以往，貌似新潮流拚搏到底的宣示，看來後續還有得瞧。



民進黨縣市黨部主委選舉將於5月26日投票，其結果攸關2026縣市長選舉，黨內派系積極布局。民進黨在高雄市版圖強大，黨內派系只要能拿下市黨部就有利於下屆市長選舉，使得主委選舉競爭激烈。



民進黨高雄市黨部現任主委許智善不連任，由代表湧言會的民進黨高雄市議員黃文益，還有是以個人名義參選、帶有“正國會”色彩的民進黨高雄市議員陳慧文登記參選，形成兩搶一個局面。



值得一提的是，屬於新潮流、陳菊嫡系子弟兵的民進黨高雄市議員簡煥宗，原本預計在登記最後一天中午前往，不過當天上午臨時發出不參選聲明，甚至公開表態支持不是由派系所提名的陳慧文。簡煥宗聲明提到，他與市長陳其邁一樣，期待主委是由超越派系，扮演溝通平台，可促進黨內團結的人來擔任。



外界解讀，民進黨高雄市長陳其邁志在成為高雄共主，自然會公開表態超越派系、促進黨內團結，畢竟牽涉到後續2026市長由誰接棒，市政要延續，自然得人人好。另外受到綠營2017市長初選5名綠委爭市長寶座殺到刀刀見骨，後續整合困難甚至丟失高雄，新潮流不願再背負破壞團結惡名，因此這次退出市黨部主委選舉。

