吳清基語中評：期待陸生來台 建立民族情感

台灣教育大學系統總校長、前教育部長吳清基。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月7日電（記者 方敬為）習馬二會後，台灣龍華科技大學4月15日主辦第11屆“海峽兩岸高等職業教育校長聯席會議”。台灣教育大學系統總校長、前“教育部長”吳清基與會，他接受中評社訪問表示，會中兩岸代表互動甚歡，陸方也樂意讓陸生來台，先前限縮教育交流，是基於台方對大陸人民來台的設限、對陸生有歧視性政策等，只要台方願回應陸方善意，陸生來台就可望恢復，兩岸高教界已準備好，就看台官方的態度。



吳清基，台灣師範大學教育學系博士，馬政府時代曾任“教育部長”，促成首批大陸學位生來台就學，目前擔任台灣師範大學教育學系名譽教授、台灣教育大學系統總校長、兩岸現代職業教育協會理事長、龍華科技大學校務諮詢顧問等職。



第11屆海峽兩岸高等職業教育校長聯席會議，4月15日於龍華科技大學舉行，兩岸計70餘所學校參與，陸方有30所學校共65位代表與會，其中有9位黨委書記、7位校長、11位副校長；台方則有41校、76位代表，其中有5位董事長、25位校長、11位副校長。龍華科大強調，本次交流活動是習馬二會後，首度兩岸大規模高教交流，具有重大象徵意義。



吳清基受邀與會，對於會中兩岸高教代表互動，他表示，該交流活動雖然是早就敲定，但因為碰巧在習馬二會之後，大陸方面在陸客與陸生來台方面釋出善意訊號，讓台灣高教界相當振奮，期待陸生來台就學能夠回春，大陸與會的黨委書記、高教校長也都正面看待，並樂意讓陸生來台就學。

