賴幸媛：民進黨緊抱美國大腿 非常不智

賴幸媛在南投工策會舉辦新書分享會。（中評社 方敬為攝） 中評社南投5月7日電（記者 方敬為）馬政府時代首任陸委會主委賴幸媛6日在南投舉辦新書分享會，談到台官方兩岸政策變化指出，馬政府時代透過經營兩岸關係，幫助台灣在美中之間立足，藉兩岸關係做為拓展國際空間的槓桿；而民進黨則是採取抱美國大腿方式，放棄兩岸關係，反而讓台灣失去美國尊重，非常不智。她感嘆，馬時代的兩岸關係空前，目前看起來恐怕也絕後了。



曾任馬政府駐WTO代表團團長的賴幸媛進一步指出，以她長期處理國際關係和兩岸關係經驗，要讓對手尊敬，才能夠為台灣達到最大的效益，一味的曲意奉承，其實是最愚蠢且沒有格調的方式，也是對台灣最不利方式。但很遺憾的，民進黨政府的對外路線就是如此，放棄兩岸，只選擇緊抱美國的大腿。



她說，台灣百分百配合美國，雖然美方表面上會對台灣說好聽話，但是心中會暗笑，甚至是瞧不起。



針對“賴政府”的兩岸路線，賴幸媛認為，不會與現階段差別太大，綠營的兩岸政策一貫都是採取封閉、對立的路線，並以美國為主，從陳水扁開始就是如此。她透露，陳水扁執政時期2005年曾在美國商會的晚宴中，公開表態有意進口美牛，當時讓她瞠目結舌。

