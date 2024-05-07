中評關注：柯建銘闖禍　賴清德何時出手？

柯建銘失言，黨中央卻沒有聲明譴責，“國會”繼續對抗，對賴清德往後施政不利。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月7日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘昨日稱，“老天有眼發生大地震，要救台灣的民主”，後來又道歉說自己的話遭到抹黑。民進黨最近在“立法院”表現荒腔走板，不只是柯嚴重失言，吳思瑤罵藍白委赴太平島是“小丑團”，也不理會凍漲電價決議，當民進黨執政不再照顧民意，終將碰壁，尤其是520即將上任的賴清德，還要放任“國會”讓“老柯”玩下去？



柯建銘失言後，出來召開記者會，雖然說是要道歉，但沒有站起來鞠躬，僅有坐著點頭示意，還說是別人要抹黑他。柯建銘道歉無綠委陪同，黨團臉書也沒有直播記者會，是否綠委刻意要與柯建銘切割？且據瞭解，至今賴清德都還沒有出手制止黨團對抗在野黨態勢，任其發展下去，只會讓賴520上任之後面臨更大困境。



柯建銘失言事件顯示，首先，柯建銘主導“國會”目前演變成為綠營對抗藍白同盟態勢，賴清德至今仍沒有要求柯建銘克制，賴會被外界質疑無法主導“國會”運作。



第二，柯建銘對失言道歉態度不夠嚴謹，未來還能領導綠委？柯面對“國會”對抗態勢，要求綠委天天甲級動員，但長期下來不只讓人疲乏，綠委還要面對選民服務，根本不可能每天隨時都配合黨團甲級動員。最近幾次投票有吳秉叡、楊曜投錯票的例子，也不是每次綠委都到場，這都顯示黨團可能指揮不動綠委。



柯建銘失言後，民進黨迄今未發表公開聲明，也沒有譴責柯建銘。但據瞭解，黨內確實也認為柯建銘此番發言非常不妥，但柯目前領導黨團，辯稱其發言是捍衛“國會”改革，黨中央也只能尊重。但民進黨支持者面對柯建銘領導逐漸失控的黨團，還能支持下去嗎？

