520後更詭譎？柯文哲表態賴做得對也支持

柯文哲晚間發臉書，除批評柯建銘外，也表態若賴清德做的對，民眾黨也支持。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北5月7日電／外傳台灣民眾黨主席柯文哲下令，民眾黨“立法院”黨團8席“立委”可以不用“團進團出”投票，讓520後藍綠白政黨競合氛圍更加詭譎。柯文哲6日晚間發臉書，除了批評民進黨團總召柯建銘失言外，也表達“賴清德也不用擔心在‘國會’一定居於劣勢。執政者做的對，民眾黨會支持。”



目前“立法院”總席次113席之中，國民黨52席、民進黨51席、民眾黨8席、無黨籍2席。如果藍白未必結盟，綠就有很大操作空間。



值得注意的是，柯文哲該則貼文，目前受中國國民黨台中市長盧秀燕延攬為台中市政府市政顧問的民眾黨元老蔡壁如也點讚。



柯文哲臉書全文如下：



台灣的民主化，民進黨是有功勞，但是執政之後，卻忘了初心，越來越傲慢。對於批評民進黨的，意見跟民進黨不同的，全部貼上“反民主”、“反台灣”的標籤。柯建銘的失言，在民進黨其實不是個案，藉由這次的事件，我想請教賴清德準“總統”、柯建銘總召以及所有民進黨朋友，投給傅崐萁的花蓮縣民，是不是台灣人？



如果民進黨認為支持傅崐萁的就不是台灣人，那也沒什麼好談，但我相信不至於如此。所以不論傅崐萁如何對抗民進黨，今天柯建銘的發言其實不尊重台灣的民意，也不尊重台灣的民主政治。



“台灣”不是民進黨的私產，而是屬於所有台灣人民。賴準“總統”也不用擔心，在“國會”一定居於劣勢。執政者做的對，民眾黨會支持；做的不對，民眾黨會反對，這才是“監督”的真意。

