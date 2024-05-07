中評關注：柯跌新低谷 改變策略待價而沽？

柯文哲。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨主席柯文哲6日晚間發臉書，表態“只要賴清德做得對，民眾黨會支持”，綠白曖昧成520後政壇新變化。日前甚至傳出柯下令8席白委表決不用“團進團出”，雖民眾黨“立委”黃國昌否認此事，但無風不起浪。綠白曖昧氛圍驟升，顯然柯文哲正努力尋找2026突破點，但若操作不好，民眾黨恐步入時代力量2017年開始分裂的後塵，有利有弊。



柯文哲在2024大選後，因缺乏公職舞台，聲量與曝光度漸漸滑落。屋漏偏逢連夜雨，藍綠台北市議員同時猛攻台智光案、京華城案、北投士林科學園區案，除北市議會成立調查小組將約詢柯文哲等人外，台北地檢署日前也將柯文哲列為涉貪被告，“三大案”爭議正逐漸動搖柯文哲長年來的清廉勤政形象。



雖然，柯文哲受訪時自嘲自己經歷過MG149案、“國科會”案、器捐案、葛特曼案，這些動作不過是“潑糞”，但卻忽略了一個效應。



未來若正在審理的民眾黨新竹市長高虹安助理費案，在2026地方選舉前遭法院一審宣判有罪，極有可能讓柯文哲的清廉形象如骨牌效應倒下，屆時無論真相如何，柯文哲跳到黃河都洗不清。柯文哲標榜的藍綠之外第三條路，若中間選民認為其實也與藍綠兩大黨一樣，屆時民眾黨2026勢必難翻身。

