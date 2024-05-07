柯文哲遭北市三大案纏身　好感度跌破眼鏡

柯文哲網路正負面聲量與好感度。（圖:TPOC台灣議題研究中心） 中評社台北5月7日電／台灣民眾黨主席、前台北市長柯文哲近期因京華城、北士科遭台北地檢署列他字案被告，外界認為恐衝擊白營2026選情，甚至引發小草出走潮。TPOC台灣議題研究中心6日公佈今年4月1日至5月2日之間柯文哲的網路聲量趨勢，發現媒體在2日報導，民眾告發柯文哲涉犯《貪污治罪條例》，台北地檢署已分他字案調查，當天柯文哲的負面聲量比例極高，佔比高達33%，好感度（P／N值）約0.2。



根據TPOC台灣議題研究中心6日透過QuickseeK快析輿情資料庫分析指出，柯文哲受到他在任內的“三大案”爭議延燒，從今年4月1日至5月2日之間，柯文哲每日的平均聲量約5500則左右，直到4月底爆發京華城爭議案，5月2日媒體報導，民眾告發柯文哲涉犯《貪污治罪條例》，台北市長蔣萬安也指示政風處調查北士科、京華城、台智光三大案，若有違法疑慮就送檢調，這讓柯文哲當天的網路聲量衝上超過2.6萬則，屬調查期間聲量最高峰。



透過QuickseeK快析輿情資料庫，TPOC台灣議題研究中心觀察自今年4月1日至5月2日之間柯文哲的網路聲量趨勢，數據分析結果發現，調查期間內柯文哲每日平均聲量約5500則左右。4月3日花蓮發生規模7.2大地震，民眾黨文宣部主任李頂立發文透露，地震發生當下，柯文哲正在主持晨會，第一時間便拿著麥克風躲到桌下，直擊照片引發網友熱議，當天創造超過7200則網路聲量，是月初討論度最高的話題；4月13日麥寮鄉長補選落幕，儘管柯文哲傾全黨之力下鄉輔選，民眾黨候選人林宜豊得票依舊排名“老三”，而柯文哲選後表示地方選舉仍需長期經營，掀起輿論迴響，當天創造7800多則聲量。