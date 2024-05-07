不畏台官方要告洩密！徐巧芯：我會繼續爆料

藍委徐巧芯不畏台官方要提告洩密，高喊“我會繼續爆料”。(照片：徐巧芯臉書) 中評社台北5月7日電／中國國民黨“立委”徐巧芯質疑台“外交部”透過捷克援助烏克蘭1千萬美元的流向一事，被台官方認為洩密。“外交部”召開記者會反擊，“外交部長”吳釗燮批徐巧芯踩到四底線，表示將提告徐巧芯。對此，徐巧芯6日晚間在臉書發文表示，“外交部”罵她造假後又提告，等於證明她的說法為真。她不畏提告，強調“我仍然堅持不對執政黨低頭，選擇堅定站在人民的這一邊”，“不用擔心，接下來，我還會繼續爆料”。



徐巧芯昨晚這則發文，經過大約12小時，至今天上午，獲得約1萬個讚，3千則留言。除了眾多網友留言支持，許多國民黨“立委”、議員都留言喊“加油”。



徐巧芯6日在國民黨“立法院”黨團記者會中表示，台捷醫療相關協議，1000萬美元指定由“捷克衛生科技院”（CHTI）執行計劃，匯款直接進到CHTI帳戶，實際上有沒有援助烏克蘭？因稽查困難，根本不得而知。



台“外交部長”吳釗燮也在當天接受廣播節目訪問回擊，徐巧芯直接在媒體面前公開機密文件，絕不能容忍踩法律底線，近期將對徐提告洩密罪。台“外交部”發言人劉永健表示，相關文件均依照法定程序送“立法院”備查，“立委”均可調閱，“所謂密約根本是無稽之談！”



徐巧芯臉書全文如下：



“外交部”前一天才以“空穴來風”、一切“公開透明”，罵我造假；隔一天告我“洩密”，不就證明了我的說法為真？



大家都願意援助烏克蘭，可是先前明明可以直接捐款，怎麼後來變成要透過第三個國家幫忙？



一千萬美金，不是小數目；中間回頭採購的醫材300-400萬美金，是否有公平的採購機制？



捷克醫材商3月來台訪問，12月就拿到這麼大的案子，沒有貓膩嗎？