傳蔡英文將特赦陳水扁沒收不法所得11億元

陳水扁。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電／陳水扁因案保外就醫，但屢遭外界批四處亮相生龍活虎，全無病態。“特赦扁”的議題始終在政壇被討論並成為爭論焦點。最新消息傳出，蔡英文已決定在卸任前特赦陳水扁，並會透過聲請沒收扁家已被扣案的11億元（新台幣）不法所得的方式，降低社會衝擊。



陳水扁7日一早在社群網站發文並未談及特赦一事，僅呼籲外界不用擔心朝小野大。犯下龍潭購地等案遭判刑20年的陳水扁，入獄6年多後因罹患失智等疾病，2015年獲准保外就醫。據《鏡週刊》報導，蔡英文已決定520卸任前特赦陳水扁，並由幕僚單位啟動特赦作業，研議相關配套措施。



關於媒體詢問是否特赦陳水扁等相關議題，“總統府”發言人林聿禪7日表示，府方現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。



根據《鏡週刊》7日報導，蔡英文有意在卸任前特赦扁。依知情人士透露，目前幕僚研議的方向，是針對陳水扁被判刑確認的龍潭購地案等4大弊案，由蔡英文根據“總統”職權行使特赦，再據《赦免法》第3條給予免除其刑執行。陳水扁一旦獲得這種特赦，未執行完的刑期就不必再坐牢，只是他仍是有罪之人。若認為自己無罪，就要向“憲法”法庭聲請裁判審查，或請“檢察總長”向“最高法院”提起非常上訴。



報導指出，幕僚認為特赦陳水扁最棘手的難題，是被戲稱為“海角7億”的11億餘元不法所得該如何處理。目前因確定案件向法院聲請沒收約3億元已入：“國庫”，而尚在查扣中的有8億餘元僅屬資金凍結。若陳水扁獲得特赦，這些錢恐將全數發還扁家。此外，扁家被查扣的豪宅、珠寶也會解凍，恐坐實“總統”貪污可保有犯罪所得的批評。而《刑法》沒收新制可望化解此一難題。



報導提到，為避免衝擊過大，將針對扁家已扣案的11億餘元犯罪所得全部聲請沒收。至於二次金改等因病停審案件，除了陳水扁，被告還包括前“總統府”副秘書長馬永成等人，依法無法特赦，將留待司法後續審理。



報導轉述，有黨政人士指出，若陳水扁被特赦，在政治面上應能消除藍綠因此事造成的對立狀態，可建立和諧的政治環境。但報導也坦言，特赦陳水扁仍是高度的政治性議題，一旦蔡英文作出決定，勢必讓藍綠角力再起，台灣社會紛擾是否會因特赦而暫時休止或是有更大動盪，仍有待觀察。