“立委”登太平島鐵人行程　飛行耗7.5小時

飛航太平島的C-130軍用運輸機內裝非常簡陋。（中評社 資料照) 中評社台北5月7日電／“立法院”“國防”外交委員會召委馬文君原定16日率團登太平島考察，不過基於國民黨團內部決議，憂心16日考察行程影響到17日重大議案表決，因此決定要延期。馬昨日透露目前規畫改期18日考察，17日開完會趕往屏東，隔天一早就飛太平島，下午即火速返程。此行光是搭運輸機就需要7個多小時，堪稱“鐵人行程”。



“立法院”“外交及國防委員會”召委馬文君本月將率團考察太平島，共有20位國民黨與民眾黨“立委”報名參加。原訂行程是16日上午搭乘C-130運輸機前往太平島，停留時間一至兩小時，主要是慰勞官兵、視察“南沙太平島港側浚深及碼頭整修工程”狀況等。由於登太平島須於45天前申請，約有20位“立委”已先行登記，屆時會有多少“立委”如期登島，尚無法確定，但應有10人以上，將是歷來登島“立委”人數最多的一次。



目前登記參加的“立委”，國民黨有馬文君、江啟臣、徐巧芯、黃仁、鄭正鈐、賴士葆、王鴻薇、羅廷瑋、林思銘、羅智強、翁曉玲、游顥、黃健豪、廖先翔、林沛祥、蘇清泉、邱鎮軍；民眾黨有林憶君、林國成和陳昭姿。



最新的行程規畫是，17日“立法院”開完會後，20名“立委”就一起到屏東飯店住宿1晚，隔天一早6點從屏東機場起飛，預計早上10時30分抵達太平島考察，下午1時就起飛返回屏東機場，在島上停留僅2個半小時。



《中時新聞網》報導，視察太平島，最辛苦的是搭機，去太平島必須搭空軍的C-130運輸機，自屏東空軍基地飛太平島，去程超過4小時，回程約3小時半，因運輸機不是一般客機，沒有機位，座位是網狀，坐久很不舒服，所以軍方會準備椅墊，儘量讓“立委”不會太難坐。