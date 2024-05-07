援烏是機密？介文汲：人道救援有什麼好保密

介文沒。（截自“盧秀芳辣晚報”YouTube直播畫面) 中評社台北5月7日電／中國國民黨“立委”徐巧芯質疑台“外交部”援助烏克蘭1千萬美金流向一事，被“外交部”認為洩密。前台灣駐紐西蘭代表介文汲質疑，人道救援在國際上冠冕堂皇，國際合作基本上都是要透明的，開大門走大路，送善款有什麼機密？這應該大肆宣傳吧？有什麼好機密的？



根據《中時新聞網》報導，介文汲6日在網路節目《盧秀芳辣晚報》指出，這個案子公開簽約，我們這邊有什麼好保密的？國際合作基本上都是要透明的，又不是要顛覆他國政府，又不是送黑錢，送善款有什麼機密？這應該大肆宣傳吧？有什麼好機密的？



介文汲質疑，機密的原因就是因為作法太奇怪了，台灣有國合會，國合會就是從事國際人道救援，包括醫療器材合作，就由國合會委辦就好，為何還要拐彎抹角找捷克政府，捷克政府又交給一家NGO？



介文汲揭露，“外交部”把捷克衛生科技院講得很神聖，說穿了就是NGO，不是政府單位。也就是第二手找捷克政府，第三手找捷克NGO，給了1千萬美金。



介文汲直言，國際上沒有辦這種傻事，要捐款還不如捐給國際上知名NGO，現在從事烏克蘭人道救援，大的NGO多的不得了，譬如救助傷患可以問無疆界醫生。國合會是我們政府設立的，再找當地執行有成效、大家信任的NGO。結果現在找到一個醫療器材商成立的NGO，這就是最大的問號。



至於保密10年，介文汲認為太長了，需要這麼長嗎？仗都打完了！這種性質政府應該拿來宣傳，不是說人道救援？人道救援在國際上是冠冕堂皇的，有什麼好保密的？應該讓大家都知道！



介文汲強調，為什麼要靠捷克？為什麼不能直接做？過去做人道救援有一個原則，就是我們自己做，否則烏克蘭拿到醫療器材，怎知道是誰給他的？如果去感謝捷克，這樣對得起“中華民國”納稅人嗎？



介文汲分析，機密的屬性還是有公評，不是你說密就密，你說不是密就不是密，否則是濫用機密，動機何在？國際人道救援開大門走大路，而且國際上都是直接聯繫，為什麼？這是人民血汗錢，結果烏克蘭人民拿到要感謝誰？感謝捷克的NGO？



“不找這些國家就做不到？我不相信”，介文汲進一步說，且現在國際上在烏克蘭做人道救援，比捷克這家衛生科技院有成效，為什麼要找這家NGO？有沒有經過認證？為什麼要透過捷克？