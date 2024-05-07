童子賢提新核電廠帶風向？官方：“立院”決定

和碩聯合科技董事長童子賢。（中評社 資料照） 中評社台北5月7日電／和碩聯合科技董事長童子賢5日接受財經專家謝金河專訪表示，他建議讓核二、核三廠延役，核一、核四廠剷平引進芬蘭OL3（奧爾基洛托核電廠三號機）新型核電廠，將能替台灣帶來30%至32%的核發電，台灣的平均電價也會下滑30%左右。對此，台“經濟部”能源署回應，核電廠延役與否要看“國會”的決定，但就算引進OL3，電價會否降三成，可能沒那麼樂觀。



和碩聯合科技董事長童子賢與民進黨關係良好，日前曾被賴清德延攬擔任“行政院長”，徵詢後童子賢挽拒，賴才任命卓榮泰。因此，童子賢近日受訪大談核電，曾被解讀有帶風向之意。



媒體報導，能源署表示，核電廠延役與否，要看“國會”決定，但引進OL3的效益是否如童子賢所說，則還是一個問號。核一與核四廠址能否直接剷平需由核安會決定，即便可以，也需時10年建成。



能源署說，OL3反應爐每年發電量約125億度，以5座反應爐發電量500億度，加上核二、核三每年合計發電量300億度，到2030年發電量僅800億度，而以現在每年用電量2800億度、每年2%成長速度來看，核電占比也到不了三成。



能源署指出，OL3反應爐一座至少要120億美元，加上核後端、燃料費用等，發電成本近3元，與目前燃氣發電相差不大，因此電價會否因此大降三成，可能也沒那麼樂觀。



清華大學工程與系統科學系特聘教授李敏指出，不管是核一或核四廠，剷平可能要耗時10年，可以在現有廠址增加新的機組，核四廠甚至有六部機組的容納空間。



中央大學管理講座教授梁啟源則說，仍在運作的核二、三廠要延役完全沒問題，甚至已經停役的核一廠只要設立室外的乾式貯存，重新啟用也可行。