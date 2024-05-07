台援烏克蘭民間經手惹議　歷史哥：這案很黑

歷史哥李易修指出，捷克衛生科技院（CHTI）根本就不是官方機構。（歷史哥澄清唬臉書） 中評社台北5月7日電／中國國民黨“立委”徐巧芯質疑台“外交部”援助烏克蘭1千萬美金難監督流向。媒體人歷史哥李易修指出，“捷克衛生科技院”CHTI其實是由行業協會跟教育機構跟私營部門所組成的代表，負責人就是當地捷克醫材聯盟的副主席，完全私相授受太誇張，官方網站聯成立時間也沒有，很像那種一頁式網站詐騙。所以這案子很黑，非常荒謬。



藍委徐巧芯日前指台灣援助烏克蘭專案透過第三方，將援助金額轉入烏克蘭，質疑“外交部”與捷克簽訂密約，有介入捷克內部政治疑慮。徐認為，協議指定“捷克衛生科技院”（CHTI）執行，並直接匯款進CHTI帳戶造成後續稽核困難，實際有沒有援助烏克蘭，不得而知。



“外交部”6日大動作反擊，“外交部長”吳釗燮更批評徐巧芯踩到四底線，正準備採取法律行動，去地檢署提告。台灣基進黨秘書長吳欣岱、高雄黨部執行長楊佩樺6日赴台北地檢署，告發徐巧芯公布密件，涉犯刑法之洩漏“國防”秘密罪、洩漏“國防”以外秘密罪，以及涉違“國家機密保護法”。



根據《中時新聞網》報導，歷史哥6日在《頭條開講》節目提到，“這個案子其實很黑啊！我有去做功課”。這個機構叫CHTI，根本就不是官方機構，翻成“科技院”本身就有問題。他的英文名字叫“institute”，翻成科技院好像有官方的感覺。



歷史哥指出，CHTI是由“行業協會跟教育機構跟私營部門所組成”的代表！負責人就是當地捷克醫材聯盟的副主席，“完全私相授受！這太誇張了”。



歷史哥質疑，這個機構專門在幹嘛？這個機構專營把人道物資送到戰區，但是它不是公益團體。它的網站超級奇怪，成立時間也沒有，具體由誰來組成也沒有。CHTI說，它執行烏克蘭政府的計劃、執行捷克政府的計劃。結果衹有一條新聞，再往下點沒東西了。



歷史哥直批，很像一頁式網站詐騙的那種官方網站！真的是非常地荒謬。