特赦扁? 柯P促蔡說清楚　別用媒體帶風向

民眾黨主席柯文哲受訪。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北5月7日電（記者 鄭羿菲）外傳蔡英文有意在卸任前特赦陳水扁，並沒收不法所得新台幣11億元。台灣民眾黨主席柯文哲7日表示，蔡英文8年不處理，現在突然要處理，他很驚訝，希望若蔡英文真的要這麼做，就親自出面解釋清楚，不要用媒體放話帶風向。



台媒報導，陳水扁因龍潭購地等案遭判刑20年，2015年獲准保外就醫至今。蔡英文有意在520卸任前特赦陳水扁，且幕僚單位將開始研擬配套措施，為避免衝擊過大，將針對陳水扁家已扣案的11億餘元犯罪所得全部聲請沒收。



對此“總統府”發言人林聿禪7日表示，“總統府”現階段的立場仍是，希望確保陳水扁獲得妥善的健康照顧，並依照相關的法律規範辦理。



柯文哲7日赴台灣民眾黨“立法院”黨團進行晨會，會後接受媒體訪問。



柯文哲表示，陳水扁這件事已經8年沒有處理了，他不希望用這種媒體放話的方式來測風向，他個人希望蔡英文若真的要做這件事情，就自己出面解釋，為什麼拖了8年沒有處理，現在突然要在卸任前處理這件事的想法與邏輯。這種比較重大的事件，不宜透過媒體放話帶風向或測風向。



媒體追問，特赦陳水扁這件事，柯文哲的個人意見是什麼？柯文哲說，這個案子已經8年都沒有處理了，現在突然要處理他是很驚訝，不知道到底怎麼一回事。而且也不要說是特赦，正確講法是“要處理”，他都不曉得蔡英文到底要怎麼做。